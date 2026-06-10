Pulizia sulle piagge siciliane | la Regione stanzia quasi un milione di euro per i Comuni costieri

Da feedpress.me 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione siciliana ha destinato quasi un milione di euro ai Comuni costieri per interventi di pulizia delle spiagge. La somma sarà utilizzata per rimuovere rifiuti e migliorare le condizioni delle aree balneari. L’obiettivo è anche quello di favorire l’accoglienza turistica in vista della stagione estiva. I fondi saranno distribuiti tra i vari enti locali, che si occuperanno delle operazioni di pulizia e manutenzione.

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Quasi un milione di euro per tutelare il litorale siciliano e migliorare l'accoglienza turistica. L’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha ufficializzato la ripartizione di fondi destinati ai Comuni costieri dell’Isola, finalizzati a garantire la pulizia delle spiagge e una migliore fruizione del demanio marittimo. Il provvedimento ha accolto 52 delle 53 istanze presentate dalle amministrazioni locali, per un impegno di spesa complessivo pari a 990.042,23 euro. Le risorse permetteranno agli enti locali di avviare interventi tempestivi lungo le coste, assicurando standard elevati di decoro e sicurezza per cittadini e turisti durante la stagione balneare in corso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

pulizia sulle piagge siciliane la regione stanzia quasi un milione di euro per i comuni costieri
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