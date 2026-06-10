Nel 2025, i nove Paesi con armi nucleari hanno investito 118,8 miliardi di dollari nelle loro forze atomiche, segnando un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. La cifra rappresenta un record storico per le spese militari dedicate ai programmi nucleari. I dati sono stati resi noti da un rapporto internazionale che monitora i budget militari mondiali. La crescita delle spese si concentra principalmente su sviluppo, manutenzione e modernizzazione delle armi nucleari esistenti.

I nove Paesi che possiedono la bomba atomica nel 2025 hanno speso 118,8 miliardi di dollari per i loro arsenali nucleari. Mai così tanto: 3.768 dollari al secondo, un quinto in più dell’anno prima. Sono gli stessi che bombardano l’ Iran dal giugno 2025, e di nuovo da febbraio, per smontare il suo programma nucleare. Solo che una testata l’Iran non la possiede, anzi resta dentro il Trattato di non proliferazione dal 1970. La possiede, eccome, chi lo bombarda. Le date lo dicono meglio di qualsiasi commento. Il 13 giugno 2025 Israele lancia l’operazione “Rising Lion” contro gli impianti iraniani, il 22 giugno gli Stati Uniti calano su Fordow, Natanz e Isfahan la “Midnight Hammer”, con bombe da quasi quattordici tonnellate sganciate dai bombardieri B-2. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Spese nucleari da record nel 2025: 118,8 miliardi (+19%) per gli arsenali nei 9 Paesi che possiedono l’arma atomica

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Temi più discussi: Spese militari nucleari: nel 2025 +19% con record a 118,8 miliardi di dollari e arsenali che crescono; Armi nucleari, nel 2025 spesa record per 119 miliardi di dollari; La corsa agli armamenti nucleari è ufficialmente ripartita, nel 2025 è stato speso il 19% in più del 2024; Armi nucleari, una spesa che permetterebbe di eliminare la fame nel mondo.

Le spese per le armi nucleari salgono a un record di 119 miliardi di dollari reddit

Spese militari nucleari: nel 2025 +19% con record a 118,8 miliardi di dollari e arsenali che crescono. Le nove potenze nucleari hanno investito in armi nucleari 3.768 dollari al secondo - tutti i secondi, minuti e giorni dell’anno. @kkvignarca x.com

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