Nel 2025, le perdite causate dal gioco d’azzardo raggiungeranno i 21 miliardi, con un giro d’affari di 165 miliardi. Le famiglie più povere perderanno una quota significativa di questi fondi. Il gioco online è collegato a comuni sotto influenza mafiosa, dove le attività di scommessa sono diffuse e spesso controllate da organizzazioni criminali. I dati indicano un legame tra il settore e le aree con presenza mafiosa.

? Punti chiave Quanto pesano queste perdite sul reddito delle famiglie più povere?. Perché il gioco online è collegato ai comuni sotto mafia?. Come influisce questo drenaggio di denaro sulla sanità pubblica italiana?. Chi dovrebbe pagare per i costi sociali causati dalle scommesse?.? In Breve Perdite per fasce deboli pari al 4% del monte redditi complessivo.. Canale online supera 100 miliardi con crescita del 221% dal 2018.. Correlazione tra gioco digitale e comuni con infiltrazioni mafie documentata.. Proposta tassazione extraprofitti per finanziare sanità e supporto alle dipendenze..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzardo record: 165 miliardi nel 2025, i cittadini perdono 21 miliardi

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Temi più discussi: Gioco d'azzardo in Italia: nel 2025 tocca il record di 165 miliardi. È allarme online e infiltrazioni mafiose; Azzardo, 22 miliardi in fumo. Italia maglia nera; Azzardo, Federconsumatori: record in Italia. Nel 2025 bruciati 165 miliardi; Gli italiani perdono 22 miliardi l’anno in gioco d’azzardo (come una manovra finanziaria).

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