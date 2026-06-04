FT gli Usa valutano di trasferire altre armi nucleari nei Paesi Nato

Gli Stati Uniti stanno considerando di trasferire ulteriori armi nucleari in alcuni Paesi della NATO. Questa decisione fa parte di una valutazione in corso, senza che siano stati ancora definiti i dettagli o le tempistiche. La discussione riguarda la possibilità di aumentare la presenza di armi nucleari sul territorio degli alleati, ma al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali o cambiamenti concreti. La questione è al centro di consultazioni tra le autorità statunitensi e i partner della NATO.

Gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri Stati membri della Nato in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Lo scrive il Financial Times. Funzionari statunitensi si sono mostrati disponibili a ulteriori dispiegamenti, oltre ai sei Paesi che attualmente ospitano bombardieri a capacità nucleare, secondo quanto riferito al Ft da tre persone a conoscenza delle discussioni. Ciò consentirebbe potenzialmente a un maggior numero di Paesi di ospitare i Dca statunitensi. Due delle fonti hanno... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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