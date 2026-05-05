Spaventoso incidente tra una moto e un camioncino | biker in gravi condizioni

Lunedì 4 maggio, intorno alle 15, si è verificato un grave incidente in via Campomatto a Sarnico. Un motociclista di 53 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un camioncino. Dopo la collisione, l'uomo è stato scaraventato sull'asfalto e si trova attualmente in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i primi soccorsi.

Erano circa le 15 di lunedì 4 maggio quando, in via Campomatto a Sarnico, si è verificato uno brutto incidente stradale, che ha lasciato sull'asfalto un uomo di 53 anni in gravi condizioni: il motociclista, dopo la collisione con un camioncino, è stato scaraventato via dal mezzo, riportando un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI Notizie correlate Leggi anche: Scontro auto-moto, biker 'vola' sull'asfalto: è in gravi condizioni Incidente a Torino Mirafiori Nord: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro in condizioni graviUn brutto incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Orbassano e strada del Portone a Torino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spaventoso incidente in corso Potenza: violento scontro tra auto, abbattuto anche un semaforo; Spaventoso incidente tra una moto e un camioncino: biker in gravi condizioni - BresciaToday; Spaventoso incidente sulla Valsugana: camion sfonda il guardrail e finisce fuori strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Spaventoso incidente in moto, padre e figlio feriti gravemente. Spaventoso incidente in corso Potenza: violento scontro tra auto, abbattuto anche un semaforoSfiorata la tragedia in corso Potenza, all'incrocio con corso Toscana: spaventoso incidente, abbattuto un semaforo. torinotoday.it Spaventoso incidente sulla SP 413: tremendo schianto tra un'auto e un pulminoTre le ambulanze intervenute subito dopo l'incidente: a bordo del pulmino c'era una squadra di sette operai di origine polacca ... notizie.it Spaventoso incidente stradale ieri pomeriggio sulla costa manduriana, all’incrocio tra la strada che conduce alla marina di Borraco e la litoranea interna Maruggio-Avetrana.Per cause ancora in fase... - facebook.com facebook