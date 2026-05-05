Spaventoso incidente tra una moto e un camioncino | biker in gravi condizioni

Da bresciatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio, intorno alle 15, si è verificato un grave incidente in via Campomatto a Sarnico. Un motociclista di 53 anni è rimasto coinvolto in uno scontro con un camioncino. Dopo la collisione, l'uomo è stato scaraventato sull'asfalto e si trova attualmente in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i primi soccorsi.

Erano circa le 15 di lunedì 4 maggio quando, in via Campomatto a Sarnico, si è verificato uno brutto incidente stradale, che ha lasciato sull'asfalto un uomo di 53 anni in gravi condizioni: il motociclista, dopo la collisione con un camioncino, è stato scaraventato via dal mezzo, riportando un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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