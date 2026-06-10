Spartan Race Sacchetto pronto alla sfida di Belluno–Nevegal | Una delle gare più dure d’Europa

Il 27 e 28 giugno si svolgerà a Belluno-Nevegal una gara di Spartan Race, considerata tra le più impegnative d’Europa. L’atleta del litorale romano si prepara a partecipare alla competizione, che prevede percorsi con ostacoli e tratti di resistenza. La manifestazione attirerà concorrenti da diverse regioni e si svolgerà su un percorso che mette alla prova forza e resistenza. Le iscrizioni sono già aperte e il sacchetto con l’attrezzatura è pronto.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il prossimo 27 e 28 giugno, l’atleta del litorale romano Costantino Sacchetto sarà al via della seconda tappa della Spartan National Series, la spettacolare e temutissima Belluno–Nevegal Beast, considerata la gara più affascinante dell’intero circuito nazionale e, allo stesso tempo, una delle prove più dure a livello europeo. La gara si correrà sull’altopiano del Nevegal, sopra Belluno, nel cuore delle Dolomiti, in uno scenario mozzafiato ma capace di mettere in crisi anche gli atleti più esperti. Una prova estrema: 21 chilometri di percorso, quasi 1.500 metri di dislivello positivo, salite tecniche, discese impegnative, sentieri di montagna e gli iconici ostacoli Spartan che renderanno questa Beast una vera battaglia fisica e mentale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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