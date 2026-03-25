Sacchetto | La Spartan Race è una sfida con se stessi E’ comunità e valori di sacrificio e resilienza

Il 25 marzo 2026, si parla della Spartan Race, una competizione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. La gara è considerata una sfida personale e si distingue per il senso di comunità, sacrificio e resilienza tra i partecipanti. La Spartan Race si prepara a essere presente alle Olimpiadi Estive di Los Angeles 2028, confermando il suo crescente rilievo internazionale.

Roma, 25 marzo 2026 – Un fenomeno globale che comprende milioni di praticanti in tutto il mondo e che a Los Angeles 2028 sarà sport protagonista alle Olimpiadi Estive. Migliaia di atleti che in tutta Italia si cimentano in questa disciplina che misura, che testa, che esamina persona e atleta. La Spartan Race non è solo un semplice sport: è storia, è un mezzo che fa uscire dalla propria zona di comfort, come racconta il capitano del Team Ambassador Italia Costantino Sacchetto. E’ un ‘dito’ puntato contro la persona che domanda chi sei e che cosa puoi diventare lungo i percorsi delle specialità spartane che sono fatti di ostacoli, muri da scalare, trasporti di pesi, strisciamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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