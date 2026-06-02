Oggi si corre la quarta tappa del Giro d’Italia femminile, da Belluno a Nevegal. La gara si svolge tra salite e discese, con orari di partenza e arrivo ancora da definire. La copertura televisiva sarà su canali dedicati e online. Tra le favoriti, laolandese Vollering, mentre l’italiana Longo Borghini prova a rientrare in classifica generale. Dopo la vittoria di Balsamo nella tappa precedente, si prevede un confronto acceso tra le atlete in corsa.

Quarta tappa per il Giro d’Italia al femminile. Dopo la tripletta di Elisa Balsamo si iniziano a scaldare i motori in chiave classifica generale, con l’azzurra che oggi perderà sicuramente la Maglia Rosa. Spazio infatti alla cronoscalata da Belluno a Nevegal, frazione già fondamentale per questa corsa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favorite e programma. PERCORSO. 12,7 chilometri da percorrere. Dopo un primo tratto pianeggiante parte la scalata (subito dopo il primo intermedio, da capire se ci sarà un cambio bici o se si percorrerà tutta la gara con quella da strada): 7.4 chilometri all’8.2% di pendenza media. La prima parte è sicuramente quella più impegnativa con le pendenze che non vanno mai sotto il 10% e punte massime al 14%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Belluno-Nevegal: orari, percorso, tv. Vollering la più attesa, Longo Borghini ci prova

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