La Spal ha acquistato un esterno proveniente dal Fiorenzuola, Asan Mata, per rinforzare le ali. Mata era già stato monitorato in passato. Nel campionato in corso, il miglior marcatore della squadra è stato Paolo Carbonaro con 11 reti.

Con 11 reti in campionato, Paolo Carbonaro è stato il miglior marcatore della Spal nel corso della stagione. L’attaccante siciliano ha cominciato il torneo da centravanti adattato, per poi finalmente agire sul lato sinistro del tridente, il suo ruolo naturale. Nel finale di regular season e ai playoff però, il suo rendimento è calato in maniera evidente, anche a causa degli acciacchi. E nonostante il percorso positivo e la generosità dimostrata, a 37 anni difficilmente continuerà la propria avventura in biancazzurro. Se – come è prevedibile – mister Parlato proseguirà col 4-3-3, sul mercato quindi l’Ars et Labor dovrà necessariamente assicurarsi un’ala sinistra titolare, un giocatore in grado di fare la differenza come Luca Senigagliesi sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, l’esterno Asan Mata per rinforzare le ali. Gioca nel Fiorenzuola ed era già stato seguito

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