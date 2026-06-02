Quattro squadre, tra cui Spal, Pordenone, Fermana e Fiorenzuola, hanno subito l’eliminazione nei playoff per la promozione in Serie D. Questi club, alcuni dei quali militano ancora in categorie professionistiche, hanno visto sfumare la possibilità di risalire in una categoria superiore. La fase finale dei playoff si è conclusa con alcune eliminazioni che rappresentano un ostacolo reale per il ritorno ai livelli più alti del calcio dilettantistico.

Fino a pochi anni fa occupavano saldamente un posto nel professionismo. Oggi, in seguito a retrocessioni o fallimenti, lottano in Eccellenza e, dopo le sconfitte nei playoff promozione, sono costrette a rimandare la risalita almeno per un’altra stagione. È questo il destino comune di Spal, Pordenone, Fermana e Fiorenzuola, squadre che fino a poco tempo fa calcavano i campi della Serie B o della Serie C, addirittura quelli della massima serie nel caso del club di Ferrara. Per dare un'idea, appena sei anni fa la Spal era in Serie A e il Pordenone perdeva la semifinale playoff all’esordio assoluto in B. Per tutte e quattro, invece, lo spettro del dilettantismo sarà realtà anche l’anno prossimo, dopo che i playoff di Eccellenza hanno rimandato la loro scalata verso il ritorno nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spal, Pordenone, Fermana e Fiorenzuola: dai professionisti all'Eccellenza, quanto è dura risalire

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