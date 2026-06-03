Denzel Dumfries si trasferisce dal'Inter al Real Madrid. La trattativa è stata orchestrata da Ali Barat, noto manager e mediatore tra i più influenti a livello mondiale. L'Inter era stata informata dell'interesse già un mese fa. Barat ha svolto il ruolo di intermediario principale nell'operazione, che si è conclusa con il trasferimento del giocatore.

A portare Denzel Dumfries dall’Inter al Real Madrid è stato Ali Barat: ecco chi è il manager e mediatore, tra i più influenti a livello mondiale. Denzel Dumfries è pronto a trasferirsi dal l’Inter al Real Madrid, con i madrileni che pagheranno la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, inferiore ai 25 inizialmente previsti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione del giocatore era nota all’Inter già da un mese, quando attraverso il proprio entourage Dumfries aveva informato Cristian Chivu e i dirigenti della volontà di sfruttare la clausola valida fino a metà luglio per cogliere l’ultimo grande contratto della carriera. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Dumfries al Real Madrid, l’Inter era già stata avvisata da un mese: a muovere i fili dell’operazione è stato Ali Barat. Ecco chi è

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