Spagna malata terminale violentata da un marocchino in ospedale

Una donna malata terminale è stata violentata da un uomo in un ospedale in Spagna. La vittima è riuscita a premere il pulsante di emergenza mentre l'aggressore la minacciava di tagliarle. L'uomo è stato arrestato e la donna è stata soccorsa dai soccorritori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Una paziente di 69 anni in cure palliative è stata violentata da un marocchino di 25 anni, già noto per numerosi reati contro l’ordine pubblico e atti di violenza Secondo le indagini, l’aggressore è riuscito a forzare diverse porte per raggiungere la stanza della donna, dove l’avrebbe minacciata di morte. La paziente è riuscita a premere il pulsante di emergenza mentre l’uomo la teneva per il collo e la minacciava di tagliarle la gola se avesse chiesto aiuto. Quando è scattato l’allarme, il sospetto è fuggito dall’edificio sfondando un’altra porta, ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia pochi giorni dopo. È stato quindi ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo trapianto di cuore all’ospedale Monaldi: paziente con cardiopatia terminale operato con successoDurante le festività è stato eseguito un nuovo trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi da parte dell’équipe del cardiochirurgo Claudio Marra.

Malata giù dalla finestra ma non fu un suicidio. L’ospedale di Pisa risarcirà 675mila euroUn’infermiera brasiliana di 33 anni, ricoverata in un ospedale di Pisa a seguito di un grave incidente in motocicletta, è deceduta dopo essere...