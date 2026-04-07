Nuovo trapianto di cuore all’ospedale Monaldi | paziente con cardiopatia terminale operato con successo

Durante le festività è stato eseguito un nuovo trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi da parte dell’équipe del cardiochirurgo Claudio Marra. Il paziente affetto da cardiopatia terminale è stato operato con successo. Nei primi mesi del 2026 sono stati completati cinque trapianti di cuore, portando a un totale di 29 interventi nel corso dell’anno, rispetto ai 24 realizzati nel 2025.

L'équipe del cardiochirurgo Claudio Marra ha eseguito l'intervento durante le festività. Già cinque trapianti di cuore riusciti nei primi mesi del 2026, dopo i 24 del 2025. L'ospedale Monaldi si conferma centro di eccellenza nazionale. L'Ospedale Monaldi di Napoli non si ferma nemmeno a Pasqua. Durante le festività, l'équipe guidata dal cardiochirurgo Claudio Marra ha eseguito con successo un nuovo trapianto di cuore su un paziente affetto da cardiopatia dilatativa terminale. Le condizioni dell'uomo sono buone e il ritorno a casa è previsto in tempi brevi. Il risultato assume un valore particolare non solo sul piano clinico ma anche organizzativo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Nuovo trapianto di cuore all’ospedale Monaldi: paziente con cardiopatia terminale operato con successo Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato paziente adulto con grave difetto cardiacoAll'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra. Trapianto di cuore al Monaldi: intervento salva la vita a un paziente con cardiopatia dilatativaTrapianto di cuore eseguito con successo all’ospedale Monaldi di Napoli su un paziente affetto da cardiopatia dilatativa in fase terminale. Temi più discussi: Un cuore nuovo per ricominciare: il runner che torna a correre per chi ha scelto di donare; Dal trapianto alla mezza maratona, la storia di Damiano, 49 anni, e del suo cuore nuovo; Napoli, trapianto di cuore riuscito al Monaldi: Resta un’eccellenza; Un anno fa il trapianto di cuore, ora corre la mezza maratona: l’incredibile storia di Damiano. Nuovo trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di NapoliUn nuovo trapianto di cuore eseguito con successo durante le festività pasquali all'Ospedale Monaldi, presidio di riferimento dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. A ricevere il nuovo organo è ... ansa.it Nuovo trapianto di cuore al Monaldi, operato paziente adulto con grave difetto cardiacoAll'Ospedale Monaldi di Napoli eseguito un nuovo trapianto di cuore su paziente adulto dall'equipe del cardiochirurgo Claudio Marra ... fanpage.it Concimazione pre trapianto di pomodoro da industria con il nuovo Damax D1700r. Tutti gli spandiconcime Damax sono in grado di distribuire sia granulari che pellettati. Per maggiori info contattate i nostri amici di @damax_srl - facebook.com facebook