Spagna il Papa ai detenuti | Errori non determinano identità di una persona

Da lapresse.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Papa ha visitato il carcere di Brians vicino a Barcellona durante il suo viaggio in Spagna, incontrando i detenuti mercoledì. Durante l'incontro, ha affermato che gli errori non definiscono l’identità di una persona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì papa Leone XIV ha incontrato i detenuti del carcere di Brians vicino a Barcellona durante il suo viaggio di sette giorni in Spagna. Il Pontefice ha ascoltato la storia di una detenuta che ha affermato che il periodo trascorso in prigione l’aveva condotta a Dio. Nel suo discorso ai detenuti ha affermato: “ Ogni essere umano ha dignità per il fatto di essere amato, cresciuto e amato da Dio. Non esiste situazione che faccia sì che lo sguardo del nostro Signore ci abbandoni. Questa è una verità che ci consola e che ci accompagna in ogni momento, e dovrebbe ricordarci il suo amore indulgente che è sempre con noi al di sopra di qualsiasi cosa buona o cattiva che potremmo aver fatto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

spagna il papa ai detenuti errori non determinano identit224 di una persona
© Lapresse.it - Spagna, il Papa ai detenuti: "Errori non determinano identità di una persona"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Antonio Conte e il messaggio ai detenuti a Poggioreale, l'ammissione e il consiglio: "Riconosciamo errori"Antonio Conte si è recato nel carcere di Poggioreale, dove ha parlato ai detenuti e agli studenti presenti.

Donna arrestata ad Alghero per sostituzione di persona, così ha rubato l'identità a una ragazzaUna donna senza fissa dimora è stata arrestata ad Alghero con l’accusa di aver sostituito l’identità di una giovane e di aver commesso furti nel...

Temi più discussi: Leone XIV ai giovani: troppe voci illudono e comprano, cercate la verità che resta; Il Papa ai giovani: davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani; Il Papa in dialogo con più di mezzo milione di giovani a Madrid: Potete cambiare il mondo; Papa Leone XIV in Spagna, programma e tappe del viaggio apostolico dal 6 al 12 giugno.

spagna il papa aiPapa in Spagna: ai detenuti, ogni essere umano è degnoOgni essere umano è degno per il semplice fatto di essere stato voluto, creato e amato da Dio. A ribadirlo, sulla scorta della Magnifica Humanitas, è stato il Papa, incontrando a Barcellona i detenu ... agensir.it

spagna il papa aiSpagna, il Papa ai detenuti: Errori non determinano identità di una persona(LaPresse) Mercoledì papa Leone XIV ha incontrato i detenuti del carcere di Brians vicino a Barcellona durante il suo viaggio di sette giorni ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web