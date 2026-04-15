Antonio Conte si è recato nel carcere di Poggioreale, dove ha parlato ai detenuti e agli studenti presenti. Durante l'incontro, ha ammesso che tutti commettono errori e ha sottolineato l’importanza di riconoscerli. Ha invitato i presenti a impegnarsi nel lavoro e nello studio come strumenti di riscatto, senza entrare nel merito di situazioni specifiche o di eventuali responsabilità individuali.

Antonio Conte ha fatto visita al carcere di Poggioreale dove ha incontrato 100 detenuti e altrettanti studenti dell’Università Luigi Vanvitelli, promotrice della rassegna “Unicampania Pensieri di Libertà”. L’allenatore del Napoli ha subito spiegato di non aver deciso di partecipare all’iniziativa per parlare di calcio, bensì per raccontare la sua storia personale e per confrontarsi senza timori e in modo diretto con i suoi interlocutori. Antonio Conte a Poggioreale: i consigli ai detenuti e agli studenti Conte: "Vincere è una sfida eccezionale e dannata" Le umili origini e la disciplina ferrea Antonio Conte a Poggioreale: i consigli ai detenuti e agli studenti Conte, il 15 aprile, è arrivato a Poggioreale intorno alle 15.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonio Conte e il messaggio ai detenuti a Poggioreale, l'ammissione e il consiglio: "Riconosciamo errori"

Notizie correlate

Napoli, Conte incontra i detenuti di Poggioreale: il messaggio oltre lo sportAntonio Conte, all’incontro Pensieri di libertà organizzato dal dipartimento di giurisprudenza dell’Università Luigi Vanvitelli, ha parlato ai...

Antonio Conte tra i detenuti del carcere di Poggioreale: l'incontroL’allenatore del Napoli Antonio Conte sarà protagonista mercoledì 15 aprile alle ore 15, nell’ambito del progetto “Pensieri di Libertà”, di un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Conte: Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione...; Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione. De Laurentiis: Se me lo chiedesse accetterei; Vota Antonio. Conte, il ct perfetto: ma solo per un po’; Conte chiama la Nazionale: Mi prenderei in considerazione.

Antonio Conte e il messaggio ai detenuti a Poggioreale, l'ammissione e il consiglio: Riconosciamo erroriAntonio Conte a Poggioreale, i consigli ai carcerati e agli studenti: Il lavoro è l’unico modo che conosco per ripartire ... virgilio.it

Merito e lavoro: il metodo vincente di Antonio Conte e l’esempio per i detenutiAntonio Conte, uomo del Sud, calciatore con cervello e polmoni, allenatore che fa del rigore e dell'organizzazione il suo marchio di fabbrica per questa ... 2anews.it

"Figuraccia in Coppa Italia e in Champions League ma nascondiamo la polvere sotto al tappeto" Il giornalista Michele Criscitiello critica la stagione del Napoli e punta il dito contro Antonio Conte: la stagione sarebbe negativa! #Napoli #Conte facebook

Aurelio De Laurentis al New York Times: “Antonio Conte è un uomo molto serio. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto, creerebbe un grosso problema al #Napoli dopo due anni di una squadra molto forte, è anche una sua creatura. Quindi ucciderebb x.com