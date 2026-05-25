Una donna senza fissa dimora è stata arrestata ad Alghero con l’accusa di aver sostituito l’identità di una giovane e di aver commesso furti nel corso di diversi anni. L’arresto è stato effettuato dopo un periodo di irreperibilità. L’indagata è accusata di aver utilizzato l’identità di un’altra persona e di aver compiuto vari furti nel tempo. La donna si trova ora in custodia presso una struttura di detenzione.

È stata eseguita una misura di carcerazione nei confronti di una donna senza fissa dimora, ritenuta responsabile del reato di sostituzione di persona, al termine di una lunga attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato. Il provvedimento, disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato portato a termine ad Alghero dopo approfondite ricerche che hanno permesso di rintracciare la donna, da tempo irreperibile sul territorio nazionale. Un provvedimento dopo anni di irreperibilità Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna arrestata ad Alghero per sostituzione di persona, così ha rubato l'identità a una ragazza

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