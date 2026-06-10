Nella serata di lunedì, i carabinieri di Monteriggioni hanno controllato due sospetti durante un servizio antidroga. Il controllo si è svolto nel contesto di un’operazione mirata contro lo spaccio di cocaina. Sono state presentate due denunce, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati delle verifiche. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto alla droga condotta nel comune.

MONTERIGGIONI – Nella tarda serata di lunedì (8 giugno) nel corso di uno specifico e mirato servizio antidroga svolto nel comune di Monteriggioni, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto al controllo di due sospetti. La tempestiva operazione ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità 16 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, strumentazione che conferma la chiara destinazione illecita della sostanza. A conclusione delle indagini, i due ragazzi di 20 e 22 anni, di origini magrebine e in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, sono stati denunciati alla procuira di Siena per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio di cocaina, doppia denuncia dai carabinieri a Monteriggioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte

Notizie e thread social correlati

Tramonti, arrestato dai Carabinieri per spaccio di cocainaI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tramonti hanno arrestato una persona con l'accusa di spaccio di cocaina.

In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina, 19enne arrestato per spaccio dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un ragazzo di 19 anni di origine albanese, accusato di spaccio di droga.

Temi più discussi: Sei arresti per traffico di droga dopo blitz e inseguimenti; Tenta di sottrarsi al controllo, trovato in possesso di cocaina e di una carta d'identità con il microchip asportato; Cerveteri, smantellato gruppo criminale: estorsioni, sequestro e spaccio online; Velletri – Doppia operazione antidroga, due arresti.

Spaccio di cocaina, doppia denuncia dai carabinieri a MonteriggioniMONTERIGGIONI - Nella tarda serata di lunedì (8 giugno) nel corso di uno specifico e mirato servizio antidroga svolto nel comune di Monteriggioni, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hann ... msn.com

Spaccio di cocaina con base logistica a Rovato: dodici arrestiQuesta notte i Carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia, con i reparti di Brescia, Ancona, Bergamo, Brindisi, Grosseto e Mantova, hanno eseguito un’ordinanza del Gip di Brescia su richiesta ... giornaledibrescia.it