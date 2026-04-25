In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un ragazzo di 19 anni di origine albanese, accusato di spaccio di droga. Durante un controllo, hanno notato il giovane consegnare una bustina a un altro giovane. All’interno della bustina c’erano circa 1,2 grammi di cocaina, nascosta in una fioriera. In seguito, sono state trovate altre dosi di droga, per un totale di 56.