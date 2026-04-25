In una fioriera aveva nascosto 56 dosi di cocaina 19enne arrestato per spaccio dai Carabinieri
I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un ragazzo di 19 anni di origine albanese, accusato di spaccio di droga. Durante un controllo, hanno notato il giovane consegnare una bustina a un altro giovane. All’interno della bustina c’erano circa 1,2 grammi di cocaina, nascosta in una fioriera. In seguito, sono state trovate altre dosi di droga, per un totale di 56.
I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un 19enne albanese per spaccio. Il giovane è stato notato cedere ad un altrettanto giovane acquirente una bustina contenente circa 1,20 grammi di cocaina. Dopo aver fermato i due ragazzi, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del 19enne che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Anagni. Controlli dei Carabinieri sul territorio. Arrestato un 19enne con 44 dosi di cocaina pronte per lo spaccioANAGNI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in particolar modo in materia di stupefacenti da parte dei...
Leggi anche: Avellino – Sorpreso ai domiciliari con dosi di cocaina, crack e 8mila euro in contanti: arrestato dai Carabinieri per spaccio
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Scorribanda in centro con l'auto del padre, distrutta fioriera in piazza dei Signori; Folle corsa con l’Audi in piazza dei Signori, 25enne si schianta sulla fioriera: Strage sfiorata. Aveva appiccato il rogo alla Trevihouse; Anziana scippata mentre va al supermercato, caccia al rapinatore in monopattino: Ho notato che mi aveva puntata.
Per noi Carabinieri, questa data non è solo memoria. Dai martiri di Fiesole a Salvo D’Acquisto, i militari dell’Arma che scelsero la Resistenza ci ricordano cosa significa essere fedeli — non a un potere, ma a un principio. Quest’anno il 25 Aprile porta con sé un - facebook.com facebook
Buongiorno da Anghiari (AR) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #25aprile x.com