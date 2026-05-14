La Roma sta considerando la possibile cessione di Matías Soule, con l’interesse di una squadra inglese che si è fatta avanti. La società giallorossa valuta le offerte ricevute e, in caso di proposta rilevante, potrebbe lasciar partire il giocatore durante la prossima sessione di mercato. Intanto, il tecnico degli avversari ha già preparato una lista di alternative nel caso in cui Soule dovesse partire. La situazione è ancora da definire, con i club coinvolti che monitorano attentamente gli sviluppi.

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© Calcionews24.com - Aston Villa forte su Soule: la Roma valuta la cessione e Gasperini ha già la lista delle alternative

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