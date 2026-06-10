Sostegno allarme del Collettivo Docenti specializzati | Formazione a rischio precari e legge incompiuta
Il Collettivo Docenti specializzati ha lanciato un allarme sulla formazione degli insegnanti, considerata a rischio a causa di un quadro normativo incompleto e della presenza di precari. Viene evidenziato che, a quasi dieci anni dall’approvazione del decreto legislativo 66 del 2017, la scuola non ha ancora adottato il modello di inclusione previsto dalla riforma. La questione riguarda anche la stabilizzazione del personale e la conclusione di una legge ancora in fase di definizione.
Quasi dieci anni dopo l’approvazione del decreto legislativo 66 del 2017, la scuola non ha ancora realizzato il modello di inclusione che quella riforma prometteva. Il collettivo guarda con forte preoccupazione all’investimento su percorsi formativi straordinari gestiti da INDIRE. La scelta, secondo gli insegnanti specializzati, rischia di trasmettere un messaggio sbagliato: che la specializzazione per il sostegno possa essere ridotta a un percorso semplificato, quando invece l’inclusione richiede competenze pedagogiche, didattiche, normative e relazionali di alto profilo, costruite con una formazione rigorosa. “Il sostegno non può essere considerato una soluzione emergenziale né un settore nel quale sia possibile abbassare gli standard formativi”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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