Sostegno allarme del Collettivo Docenti specializzati | Formazione a rischio precari e legge incompiuta

Notizia in breve

Il Collettivo Docenti specializzati ha lanciato un allarme sulla formazione degli insegnanti, considerata a rischio a causa di un quadro normativo incompleto e della presenza di precari. Viene evidenziato che, a quasi dieci anni dall’approvazione del decreto legislativo 66 del 2017, la scuola non ha ancora adottato il modello di inclusione previsto dalla riforma. La questione riguarda anche la stabilizzazione del personale e la conclusione di una legge ancora in fase di definizione.