Docenti di sostegno specializzati | il CSPI dà parere positivo alla procedura straordinaria di assunzione ma chiede la modifica dei punteggi nelle GPS

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole sulla procedura straordinaria di assunzione di docenti di sostegno specializzati. Tuttavia, ha richiesto una revisione dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). La discussione si è svolta durante la seduta plenaria n. del decreto ministeriale in esame.

Lo schema di decreto ministeriale esaminato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 163 del 26 marzo, tenutasi in modalità telematica, dà attuazione alla norma transitoria per l'accesso al ruolo prevista dall'art. 18-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 592017, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Assunzione da GPS sostegno finalizzata al ruolo: quando si presenta la domanda. Pillole di Question TimeNel question time del 3 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa... Docenti fuori sede e caro vita: il Coordinamento Nazionale chiede mobilità straordinaria per gli insegnanti bloccati da oltre dieci anni nelle grandi città del NordIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha lanciato un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe... Contenuti utili per approfondire Docenti di sostegno specializzati il... Temi più discussi: Scuola, 18.137 nuovi docenti specializzati per il sostegno; Mobilità 2026: si può passare da un grado all'altro su posto sostegno senza abilitazione materia. Il Punto di Giuseppe Semeraro; La riforma della disabilità entra nelle scuole, è protesta: A Palermo si rischiano grossi tagli al sostegno; Specializzazione Sostegno 2025 / 2026, i posti assegnati alle Università e a INDIRE (Scarica i decreti). Docenti di sostegno usati per supplenze, Catapano (UIL Scuola): Non si può sacrificare l’inclusione per coprire l’emergenzaI docenti di sostegno usati per supplenze stanno diventando una pratica comune. Scopri le implicazioni per l'inclusione. informazionescuola.it Un terzo degli alunni con disabilità è senza docenti di sostegno specializzati (e andrà sempre peggio)La FISH commenta i dati sulle operazioni di mobilità dei docenti della scuola da cui si rileva che circa 5.000 docenti titolari di posti di sostegno hanno ottenuto il passaggio su posto comune I ... disabili.com Si è svolto a Viale Trastevere, sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’informativa sindacale in relazione alla nota ministeriale in arrivo sulla conferma dei docenti di sostegno. Per tutti i dettagli operativi, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno s - facebook.com facebook Supplenza: conferma dei docenti di sostegno anche per l’a.s. 2026/2027. Si è svolta al Ministero una riunione per la presentazione della nota che darà il via alla procedura, già inserita nell'art. 13 dell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. x.com