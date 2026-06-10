Un venditore online di Sospiro ha messo in vendita cerchi e pneumatici per 220 euro, ma è stato truffato da una banda che si è fatta consegnare 1500 euro. Dopo aver affidato i soldi, non ha più ricevuto i prodotti e si è rivolto alle forze dell’ordine. La vicenda coinvolge un acquisto online che ha portato a una truffa con pagamento anticipato. La polizia indaga sui responsabili.

Sospiro (Cremona), 10 giugno – Mette in vendita online cerchi e pneumatici della sua vecchia auto per 220 euro, ma alla fine paga 1500 euro ad una banda di truffatori. La disavventura è capitata ad una persona di Sospiro, che nel gennaio scorso è rimasto vittima di un terzetto composto da due uomini di 40 e 50 anni, residenti rispettivamente nelle province di Milano e L’Aquila, e una donna di 39 anni, residente in provincia di Palermo, tutti con precedenti di polizia anche specifici. L’indagine ha preso avvio a inizio gennaio scorso quando la vittima si è presentata dai Carabinieri di Sospiro per presentare denuncia. L’uomo era stato contattato da una persona che aveva detto di essere interessata all’acquisto alla cifra di 220 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sospiro, mette in vendita i cerchi dell’auto: banda di truffatori gli porta via 1500 euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AII emptied a supermarket and was reborn in ancient times; I marry 3 beautiful women

Notizie e thread social correlati

Truffatori in azione a Torremaggiore, sindaco mette in guardia gli anziani: "Non aprite la porta"A Torremaggiore si sono registrati diversi tentativi di truffa ai danni di anziani nelle ultime giornate.

False polizze auto online, scoperta una banda di truffatoriUna banda di truffatori ha realizzato una rete di frodi telematiche per ingannare utenti interessati all'acquisto di polizze auto online.