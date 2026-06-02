False polizze auto online scoperta una banda di truffatori

Una banda di truffatori ha realizzato una rete di frodi telematiche per ingannare utenti interessati all'acquisto di polizze auto online. Gli investigatori hanno scoperto un sistema complesso di truffa che coinvolge false polizze e siti web fraudolenti. La banda avrebbe approfittato della richiesta di preventivi online, inducendo le vittime a fornire dati personali e pagamenti per polizze inesistenti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare tutti i soggetti coinvolti.

Avevano messo in piedi una banda in grado di raggirare, con una sofisticata truffa telematiche, le persone che volevano acquistare una polizza online.L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di piazza Bologna, è partita quando una donna romana di 57 anni ha presentato una denuncia. Era. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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