Truffatori in azione a Torremaggiore sindaco mette in guardia gli anziani | Non aprite la porta

A Torremaggiore si sono registrati diversi tentativi di truffa ai danni di anziani nelle ultime giornate. Il sindaco ha diffuso un avviso rivolto ai cittadini più anziani, suggerendo di non aprire la porta a persone sconosciute. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e stanno indagando sugli episodi segnalati. La comunità locale viene invitata a prestare attenzione e a segnalare immediatamente ogni situazione sospetta.

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