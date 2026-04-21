Il futuro di Nico Gonzalez si deciderà a breve, con la Juventus in attesa di una risposta dall’Atletico Madrid. Secondo fonti vicine al club spagnolo, l’Atletico potrebbe non attivare l’obbligo di riscatto previsto per il trasferimento dell’attaccante argentino. La situazione rimane in sospeso, mentre le parti coinvolte monitorano attentamente gli sviluppi. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali sulla decisione finale.

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© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez, il futuro dell’argentino si deciderà a breve. La Juve attende l’Atletico Madrid. La posizione del Colchoneros

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