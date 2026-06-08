Sorloth Juve | a che punto è la trattativa con l’Atletico e perché non sarà scambiato con Nico Gonzalez
La trattativa tra la Juventus e l’Atletico Madrid per il trasferimento di Sorloth è in corso, ma non coinvolge uno scambio con Nico Gonzalez, che invece tornerà a Madrid. La trattativa riguarda esclusivamente il trasferimento del giocatore norvegese, senza essere collegata all’attaccante argentino. Al momento non ci sono dettagli sui tempi o sulle condizioni del trasferimento. Nico Gonzalez sarà comunque destinato a tornare all’Atletico, senza essere parte dell’accordo con la Juventus.
di Mauro Munno , destinato a tornare a Madrid. Inizia la settimana decisiva per il passaggio di Alexander Sorloth alla Juventus. Con l’accordo ormai blindato tra la dirigenza bianconera e l’attaccante, l’attenzione si sposta sul tavolo delle trattative con l’ Atletico Madrid. Il fronte è caldissimo e si intreccia inevitabilmente con il destino di Nico Gonzalez. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I due club tratteranno ad oltranza per assicurarsi condizioni speculari su entrambi i fronti, impostando le operazioni su dettagli ben definiti: Costo del cartellino: una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per ciascun giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
VUOI GIOCARE O NO: SPALLETTI LO HA DEMOLITO | SCAMBIO NICO GONZALEZ SORLOTH
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Nico Gonzalez, futuro alla Juve? l’infortunio riapre la trattativa con l’AtleticoNico Gonzalez, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, si fermerà per circa un mese a causa di un infortunio muscolare.
Juventus e Atletico Madrid studiano lo scambio: Sorloth a Torino, Nico Gonzalez ai ColchonerosLa Juventus sta valutando uno scambio con l’Atletico Madrid, proponendo Alexander Sorloth in prestito con diritto di riscatto.
Temi più discussi: La Juve stringe per Sorloth. L'Atletico adesso apre: si tratta; Juve, avviati i contatti con l'entourage di Sorloth; Sorloth-Juve, c'è l'accordo: trattativa continua con l'Atletico Madrid anche su Nico Gonzalez; La Juve ha un piano per Sorloth: ecco come può arrivare. E la chiave può essere Nico Gonzalez.
A che punto è la trattativa tra la #Juve e l' #Atletico per #Sorloth? Il punto ? x.com
Secondo Tuttosport Luciano Spalletti sarebbe fiducioso che l'affare Sorloth possa chiudersi entro una settimana Il tecnico della Juventus è riuscito a convincere il giocatore al telefono e ora aspetta che la società chiuda Sarà effettivamente così? - Facebook facebook
[Matteo Moretto] Alexander Sorloth lascerà l'Atletico, l'Everton lo vuole davvero ma il giocatore desidera la Spagna o l'Italia. La Juventus lo apprezza molto. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni di euro. Anche l'Atletico vuole davvero tenere Nico Gonzalez, Cholo reddit
Juve-Sorloth, c'è l'accordo per un quadriennale a 4 milioni di euro: si lavora per chiudere con l'Atletico MadridLa Juventus sarebbe sempre più vicina all'acquisto del cartellino di Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 della nazionale norvegese. tuttojuve.com
Pagina 4 | Sorloth, ecco la nuova punta Juve! C’è l’intesa, possibile chiusura in settimana: Norvegia avvisata…L’entusiasmo del giocatore decisivo per l’accelerata: palla a Comolli, si tratta a oltranza con l’Atletico Madrid ... tuttosport.com