Sorloth Juve | a che punto è la trattativa con l’Atletico e perché non sarà scambiato con Nico Gonzalez

Da juventusnews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra la Juventus e l’Atletico Madrid per il trasferimento di Sorloth è in corso, ma non coinvolge uno scambio con Nico Gonzalez, che invece tornerà a Madrid. La trattativa riguarda esclusivamente il trasferimento del giocatore norvegese, senza essere collegata all’attaccante argentino. Al momento non ci sono dettagli sui tempi o sulle condizioni del trasferimento. Nico Gonzalez sarà comunque destinato a tornare all’Atletico, senza essere parte dell’accordo con la Juventus.

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di Mauro Munno , destinato a tornare a Madrid. Inizia la settimana decisiva per il passaggio di  Alexander Sorloth  alla  Juventus. Con l’accordo ormai blindato tra la dirigenza bianconera e l’attaccante, l’attenzione si sposta sul tavolo delle trattative con l’ Atletico Madrid. Il fronte è caldissimo e si intreccia inevitabilmente con il destino di  Nico Gonzalez. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata I due club tratteranno ad oltranza per assicurarsi condizioni speculari su entrambi i fronti, impostando le operazioni su dettagli ben definiti: Costo del cartellino:  una valutazione compresa tra i  25 e i 30 milioni di euro  per ciascun giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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VUOI GIOCARE O NO: SPALLETTI LO HA DEMOLITO | SCAMBIO NICO GONZALEZ SORLOTH

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Juventus e Atletico Madrid studiano lo scambio: Sorloth a Torino, Nico Gonzalez ai ColchonerosLa Juventus sta valutando uno scambio con l’Atletico Madrid, proponendo Alexander Sorloth in prestito con diritto di riscatto.

Temi più discussi: La Juve stringe per Sorloth. L'Atletico adesso apre: si tratta; Juve, avviati i contatti con l'entourage di Sorloth; Sorloth-Juve, c'è l'accordo: trattativa continua con l'Atletico Madrid anche su Nico Gonzalez; La Juve ha un piano per Sorloth: ecco come può arrivare. E la chiave può essere Nico Gonzalez.

sorloth juve sorloth juve a cheJuve-Sorloth, c'è l'accordo per un quadriennale a 4 milioni di euro: si lavora per chiudere con l'Atletico MadridLa Juventus sarebbe sempre più vicina all'acquisto del cartellino di Alexander Sorloth, centravanti classe 1995 della nazionale norvegese. tuttojuve.com

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