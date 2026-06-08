Sorloth Juve | a che punto è la trattativa con l’Atletico e perché non sarà scambiato con Nico Gonzalez

Notizia in breve

La trattativa tra la Juventus e l’Atletico Madrid per il trasferimento di Sorloth è in corso, ma non coinvolge uno scambio con Nico Gonzalez, che invece tornerà a Madrid. La trattativa riguarda esclusivamente il trasferimento del giocatore norvegese, senza essere collegata all’attaccante argentino. Al momento non ci sono dettagli sui tempi o sulle condizioni del trasferimento. Nico Gonzalez sarà comunque destinato a tornare all’Atletico, senza essere parte dell’accordo con la Juventus.