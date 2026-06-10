Manuela Bianchi ha dichiarato di essere serena dopo che la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di omicidio. La donna ha affermato di aver sempre detto la verità e di non essere turbata dalla decisione dei giudici. La sentenza è arrivata dopo un lungo processo, durante il quale non sono state presentate prove contro Dassilva. Bianchi ha mantenuto la sua posizione anche dopo il verdetto.

Rimini, 10 giugno 2026 - "La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità ". Non si scompone Manuela Bianchi all'indomani della lunga notte che ha portato i giudici della Corte d'Assise di Rimini ad assolvere Louis Dassilva dall'accusa di omicidio. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaomicidio-pierina-paganelli-assolto-louis-dassilva-ajz6l5e0 Rimini 09-06-2026 - Omicidio Paganelli-Dassilva ultima udienza Assoluzione uscita carcere. © Manuel Migliorini Adriapress.. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaragionevole-dubbio-dassilva-garlasco-bw0hrqia. Manuela Bianchi: “Ho sempre raccontato i fatti con sincerità”.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sono serena, ho sempre detto la verità”, Manuela Bianchi rompe il silenzio sull’assoluzione di Louis Dassilva

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“Sono serena, ho sempre detto la verità”, Manuela Bianchi rompe il silenzio sull’assoluzione di DassilvaManuela Bianchi dichiara di essere serena dopo l’assoluzione di Louis Dassilva, ritenendo di aver sempre detto la verità.

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