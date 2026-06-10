Manuela Bianchi dichiara di essere serena dopo l’assoluzione di Louis Dassilva, ritenendo di aver sempre detto la verità. La decisione della Corte d’Assise di Rimini di assolvere Dassilva dall’accusa di omicidio è stata comunicata ieri. Bianchi non ha mostrato segni di emozione e ha affermato di non avere dubbi sulla propria condotta. La sentenza conclude un procedimento lungo e complesso, che si è concluso con l’assoluzione dell’imputato.

Rimini, 10 giugno 2026 - "La mia coscienza è totalmente serena perché ho sempre detto la verità ". Non si scompone Manuela Bianchi all'indomani della lunga notte che ha portato i giudici della Corte d'Assise di Rimini ad assolvere Louis Dassilva dall'accusa di omicidio. Manuela Bianchi: “Ho sempre raccontato i fatti con sincerità”. La nuora della vittima Pierina Paganelli, nonché ex amante del 36enne e per la procura il motivo per cui l'ormai ex imputato avrebbe agito contro l'anziana, ha rotto il silenzio con poche parole, aggiungendo anche che "prendo atto con rispetto della decisione della Corte d'Assise di Rimini. Ma resta in me la consapevolezza - ha continuato Manuela Bianchi - di avere sempre raccontato i fatti con sincerità e di non essermi mai sottratta alla verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sono serena, ho sempre detto la verità”, Manuela Bianchi rompe il silenzio sull’assoluzione di Dassilva

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