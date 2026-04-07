Un biglietto scritto a mano da Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli la 76enne riminese uccisa nel garage di casa il 3 ottobre del 2023 e per cui Louis Dassilva suo vicino di casa è ora indagato, è stato messo agli atti. "Mattino Cinque" mostra il messaggio indirizzato al GIP delle indagini preliminari Vinicio Cantarini al termine dei tre giorni di incidente probatorio, ad aprile 2025, quando la donna cristallizzò la propria nuova versione su come sarebbe andata quella mattina quando trovò il cadavere della suocera., "Confermo ogni cosa detta in questi giorni di incidente probatorio ma con queste mie dichiarazioni non voglio dire che certamente Louis Dassilva è l'assassino di mia suocera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pierina Paganelli, il biglietto di Manuela Bianchi al GIP: "Ho detto la verità ma non so se Louis sia l'assassino"

Pierina Paganelli, nuova udienza del processo a Dassilva: spunta un biglietto di Manuela Bianchi al gipSi è tenuta quest'oggi, lunedì 23 marzo, una nuova udienza per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage del suo...

Pierina Paganelli, a Manuela Bianchi "hanno detto di dire che Louis era in garage": spunta un audio ineditoManuela Bianchi non avrebbe visto realmente Louis Dassilva nei garage di via del Ciclamino la mattina successiva all’omicidio di Pierina Paganelli.

Caso Pierina Paganelli, i figli contro Manuela Bianchi: Manipolatrice

Temi più discussi: Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva e la deposizione con incongruenze: cosa non torna nel racconto; Pierina Paganelli, Procura convoca Loris Bianchi e la moglie per i nuovi audio sulla mattina dopo il delitto; Giallo Pierina Paganelli: i dubbi di Manuela su Louis in un bigliettino al GIP; Omicidio Paganelli, spunta un video inedito di Valeria Bartolucci: Non so se quella notte Louis sia uscito.

Omicidio Pierina Paganelli: spunta la nuova super testimoneNel caso dell'omicidio Pierina Paganelli, ecco entrare in gioco una nuova testimone che ha spiegato di aver detto tutta la verità. newsmondo.it

Omicidio Pierina Paganelli, il passo falso: spunta un bigliettoCi potrebbero essere novità sul caso dell'omicidio Pierina Paganelli. La ricostruzione sui passi falsi del killer e il bigliettino. newsmondo.it

Omicidio Pierina Paganelli, Loris e Serena Bianchi convocati in Procura a Rimini Leggi qui: https://altarimini.it/omicidio-pierina-paganelli-loris-e-serena-bianchi-convocati-in-procura-a-rimini.php - facebook.com facebook

Louis Dassilva: «Non ho ucciso Pierina Paganelli, con Manuela Bianchi un legame solo di sesso perché pensavo che volesse incastrarmi e temevo che venisse scoperta la nostra relazione» x.com