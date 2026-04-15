Il procedimento giudiziario legato all’omicidio di Pierina Paganelli sta attraversando un momento di grande tensione, con accuse che hanno portato a un cambiamento di direzione nelle indagini. Le testimonianze e le dichiarazioni delle parti coinvolte si contraddicono, creando un clima di incertezza e scontro. La situazione si sta evolvendo rapidamente, mantenendo alta l’attenzione sull’esito del processo e sulle eventuali novità che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Il processo cambia direzione dopo le accuse shock. Le versioni si scontrano e la tensione cresce. Cosa sta emergendo davvero? Il processo che ruota attorno all’omicidio di Pierina Paganelli entra in una fase sempre più tesa e imprevedibile. Nelle ultime ore, quanto accaduto in aula ha ribaltato il clima già carico di sospetti, portando al centro del gossip giudiziario uno scontro diretto che potrebbe cambiare tutto. Protagonista è Louis Dassilva, che durante l’udienza del 13 aprile ha deciso di rompere ogni equilibrio. L’imputato non solo continua a negare ogni responsabilità su cosa è successo, ma ha lanciato accuse pesanti contro Manuela Bianchi.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Manuela Bianchi, ha le ore contate la verità nascosta secondo Dassilva!

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