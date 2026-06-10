Messi ha dichiarato di essere il figlio di Gudjohnsen durante l’amichevole tra Argentina e Islanda. La sua frase ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, mentre sul campo ha contribuito alla vittoria della sua squadra. La partita si è conclusa con un risultato positivo per l’Argentina, che ha mostrato buona forma offensiva. Messi ha giocato tutto il match, senza commenti pubblici sulla battuta fatta durante l’incontro.

Lionel Messi è stato protagonista dentro e fuori dal campo nell’amichevole vinta dall’Argentina contro l’Islanda. Entrato nella ripresa, la Pulce ha subito lasciato il segno con una giocata decisiva e il rigore trasformato per il 3-0. A fine partita, però, è arrivato il momento più emozionante: Daniel Gudjohnsen, figlio dell’ex compagno di squadra Eidur Gudjohnsen, si è avvicinato a Messi presentandosi con una frase che ha sorpreso il campione argentino. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sono il figlio di Gudjohnsen": la reazione di Messi è tutta da vedere

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