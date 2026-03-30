Gaffe clamorosa a Unomattina | porge il vino invece del microfono la reazione è tutta da vedere video

Durante la trasmissione di lunedì 30 marzo, un momento imprevisto ha coinvolto uno dei protagonisti in studio. Invece di consegnare il microfono, ha porgendo un bicchiere di vino, suscitando reazioni spontanee e divertenti tra il pubblico presente e in collegamento. Il video dell’episodio ha subito fatto il giro dei social, portando attenzione alla scena inaspettata.

Una piccola gaffe in diretta ha regalato un momento di leggerezza ai telespettatori di Uno Mattina nella puntata andata in onda lunedì 30 marzo. Protagonista dell’episodio è stato l’inviato Giordano Verardi, che si trovava nei pressi del Massiccio del Pollino in Calabria per realizzare un servizio dedicato alle eccellenze vinicole del territorio. L’inviato stava conducendo un’intervista con Gennaro Convertini, responsabile di AA, l’agenzia regionale dello sviluppo agricolo della Calabria. Il servizio prevedeva degustazioni, passeggiate tra i vigneti e momenti di racconto sulle caratteristiche dei vini locali, in un contesto che valorizzava le produzioni calabresi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Gaffe clamorosa a Unomattina: porge il vino invece del microfono, la reazione è tutta da vedere (video) Articoli correlati A UnoMattina l’inviato porge il bicchiere di vino all’esperto invece del microfonoA UnoMattina una gaffe involontaria: l'inviato Gerardo Verardi, bicchiere di rosso in mano, lo porge all'esperto di viticoltura invece del microfono. L’inviato di Uno Mattina scambia il bicchiere pieno di vino con il microfono: l’incredibile gaffe in direttaC’è chi dice che il vino porta gioia, ma nella puntata di Uno Mattina di lunedì 30 marzo ha rischiato di portare anche un po’ di confusione in...