Eros Ramazzotti si è esibito di nuovo a San Siro dopo 28 anni. Durante il concerto, ha espresso emozione per il ritorno nel celebre stadio milanese. Sul palco sono saliti anche Giorgia, Elisa e Max Pezzali, partecipando come ospiti speciali. La performance è stata documentata in un video pubblicato online.

(askanews) – Un ritorno dopo una lunghissima attesa. Eros Ramazzotti, dopo 28 anni sì è di nuovo esibito nel tempio della musica e dello sport di Milano. A San Siro una notte magica, un’energia travolgente e uno stadio gremito gli hanno dato il benvenuto. «Un ritorno emozionato» ha detto Eros in apertura del concerto che ha dato il via al suo viaggio nei principali stadi italiani, parte del tour mondiale che continua a collezionare numeri da record: 7 date negli stadi italiani con oltre 260.000 spettatori e oltre 70 show nei palasport di oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America latina con oltre 550.000 spettatori. Un concerto dalla produzione internazionale ha preso forma attorno a un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live con due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Ramazzotti.

© Amica.it - «Sono emozionato»: le parole di Eros Ramazzotti per il ritorno a San Siro 28 anni dopo. Super ospiti Giorgia, Elisa e Max Pezzali. Il video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TIZIANO FERRO SI EMOZIONA DURANTE IL CONCERTO

Notizie e thread social correlati

Eros Ramazzotti torna a San Siro dopo 28 anni. Sugli schermi la figlia Aurora da bambina, sul palco Giorgia, Elisa e Max Pezzali: «Questa è umanità? Non credo. L'amore vincerà sempre»Un artista italiano ha riaperto il suo concerto a San Siro dopo 28 anni, davanti a 51 mila persone.

Eros Ramazzotti conquista San SiroEros Ramazzotti ha aperto la sua tournée a San Siro davanti a circa 51 mila persone.

Temi più discussi: Con Eros Ramazzotti 'Una storia importante' a San Siro; Eros Ramazzotti, le parole di Giorgia, Max Pezzali ed Elisa, con lui sul palco di San Siro; Eros Ramazzotti, una notte di hit a San Siro, tra emozioni, ricordi e ospiti d’eccezione.

Eros Ramazzotti torna a San Siro dopo 28 anni: Sono emozionatoMilano, 10 giu. (askanews) - Un ritorno dopo una lunghissima attesa. Eros Ramazzotti, dopo 28 anni sì è di nuovo esibito nel tempio della musica e dello sport di Milano. A San Siro una notte magica, u ... msn.com

Con Eros Ramazzotti 'Una storia importante' a San SiroTorna a San Siro dopo 30 anni, con 'Una storia importante' da celebrare e un messaggio da lanciare: Pace una certezza universale le parole che Eros porta sul palco del Meazza, nella prima delle sett ... ansa.it