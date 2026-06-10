Un artista italiano ha riaperto il suo concerto a San Siro dopo 28 anni, davanti a 51 mila persone. Lo show ha incluso immagini della figlia da bambina trasmesse sugli schermi e ospiti sul palco come cantanti femminili e un artista maschile. Durante l'evento sono stati ripercorsi quarant'anni di carriera, con riferimenti alla periferia di origine, alla famiglia e a un messaggio di pace. Tra gli interventi, alcune affermazioni sugli aspetti umani e sull’amore.

«Milano è la mia seconda città. Ho un peso nello stomaco, vuol dire che l’emozione è sempre tanta», racconta, «La periferia era il mio centro, da lì è iniziato tutto. Sono partito da niente per arrivare fino a voi». E da lì è iniziato anche il concerto: con una voce nel buio, la sua. «La vita non l’ho mai capita. Arriva. Va. Inizia. Finisce. Scorre. Pulsa, cresce, meraviglia, confonde, cura, ferisce, costruisce, distrugge. La vita moltiplica, sorprende, accompagna, tradisce, perdona. Io non l’ho mai capita. Voi?». Poi Taxi Story e due ore piene di musica. Il palco, pensato per gli stadi e allargato rispetto alla versione dei palasport, ha una forma che, come lo stesso Eros ha spiegato a inizio tour, «può ricordare uno scorpione, o anche il simbolo del DNA, ed è stato pensato per creare una forte connessione tra me e il pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Eros Ramazzotti torna a San Siro dopo 28 anni. Sugli schermi la figlia Aurora da bambina, sul palco Giorgia, Elisa e Max Pezzali: «Questa è umanità? Non credo. L'amore vincerà sempre»

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Eros Ramazzotti a Milano, San Siro - Una storia importante

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