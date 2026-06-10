eros ramazzotti conquista san siro

Eros Ramazzotti ha aperto la sua tournée a San Siro davanti a circa 51 mila persone. L'evento segna l'inizio di una serie di sette concerti in Italia, prima di proseguire con una tournée internazionale. La tournée coprirà oltre 30 paesi in Europa, Nord America e America Latina.

Davanti a circa 51 mila spettatori, il cantautore romano ha inaugurato la serie di sette concerti previsti nei principali impianti del Paese, prima della prosecuzione della tournée internazionale che lo porterà in oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America e America Latina. Per la tappa milanese è stata allestita una produzione di grandi dimensioni, concepita per gli spazi aperti degli stadi. Il palco, sviluppato con due passerelle rivolte verso il pubblico, era affiancato da cinque maxi schermi e da una struttura scenografica di circa 480 metri quadrati, utilizzata per accompagnare visivamente i brani in programma. Lo spettacolo, durato poco più di due ore, ha ripercorso le principali tappe della carriera di Ramazzotti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Eros Ramazzotti u Areni Zagreb

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