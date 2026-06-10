Sonia Malavisi | Per anni ho gareggiato sentendo dolore la mia tibia non sarà mai più al 100%

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sonia Malavisi ha detto di aver gareggiato per anni con dolore alla tibia, che non tornerà mai al 100%. Lo ha dichiarato durante l’ultima puntata di Sprint Zone, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport.

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Sonia Malavisi è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’astista azzurra classe 1994 ha toccato diversi argomenti tra passato, presente e futuro. La nativa di Roma ha iniziato il suo racconto dall’ultimo risultato, un 4.40 a Grosseto: “ Sicuramente è stata una gara di liberazione. Venivo da un 2025 che ha visto la mia stagione agonistica peggiore della mia carriera per tanti motivi. Ho gareggiato tanto ma ho avuto un inverno drammatico con tre influenze pesantissime, nonostante io di solito non mi ammali mai, quindi ho saltato la stagione indoor. Sono cambiate tante cose inoltre ho iniziato ad allenare ma ho sempre avuto la voglia di saltare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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