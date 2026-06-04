Sonia Malavisi | la rinascita dopo l’infortunio | Sprint Zone

Sonia Malavisi è stata ospite di Sprint Zone, condotto da Ferdinando Savarese. La puntata si è concentrata sulla sua carriera nel salto con l’asta e sulla ripresa dopo un infortunio. Malavisi ha condiviso dettagli sulla sua esperienza di recupero e sui progressi fatti nel ritorno alle competizioni. La discussione ha evidenziato il percorso di rinascita sportiva, senza entrare in dettagli legali o personali.

onia Malavisi ospite di Sprint Zone! Nella nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, protagonista è Sonia Malavisi, una delle atlete più rappresentative del salto con l’asta italiano. La 31enne romana ha aperto la stagione outdoor 2026 con un incoraggiante 4,40 metri, misura che conferma il suo buon stato di forma e rilancia le ambizioni in vista dei principali appuntamenti internazionali dell’anno. L’obiettivo è chiaro: conquistare la qualificazione agli Europei di Birmingham 2026 e provare ad avvicinare, o addirittura migliorare, il proprio record personale di 4,52 metri, stabilito nel 2024. Quella di Sonia Malavisi è una storia di talento, determinazione e resilienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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