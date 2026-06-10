Songavazzo Azzurra | festa in paese per Pessina Barzasi e Zorzi

Notizia in breve

Tre giovani sportivi sono stati celebrati in paese durante una festa. La comunità ha partecipato per rendere omaggio a Pessina, Barzasi e Zorzi, riconoscendo i loro successi e il loro percorso sportivo. La manifestazione ha coinvolto residenti e appassionati, sottolineando il legame tra i campioni e il territorio. La celebrazione si è svolta con eventi e momenti di aggregazione, senza riferimenti a competizioni o risultati specifici.