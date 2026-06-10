Songavazzo Azzurra | festa in paese per Pessina Barzasi e Zorzi
Tre giovani sportivi sono stati celebrati in paese durante una festa. La comunità ha partecipato per rendere omaggio a Pessina, Barzasi e Zorzi, riconoscendo i loro successi e il loro percorso sportivo. La manifestazione ha coinvolto residenti e appassionati, sottolineando il legame tra i campioni e il territorio. La celebrazione si è svolta con eventi e momenti di aggregazione, senza riferimenti a competizioni o risultati specifici.
I sogni azzurri di tre giovani campioni, condivisi con la comunità che li ha visti crescere, esaltando il valore infinito dello sport. Sabato 13 giugno alle 20.30 il Centro Sportivo Comunale di via Toselli a Songavazzo accoglie “ Songavazzo Azzurra ”, manifestazione dedicata a tre atleti che hanno portato in alto a livello nazionale ed internazionale le insegne del paese e dell’intera ValSeriana. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, si propone di raccontare al pubblico le gesta di Massimo Pessina, portiere del Bologna in serie A e campione d’Europa con la Nazionale Under 17 nel 2024, Chiara Barzasi una ginnasta protagonista di titoli tricolori ed iridati ed un azzurro di ski cross alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina e argento in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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