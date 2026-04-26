Madrid Musetti domina Griekspoor | festa azzurra tra Cobbol e Darderi

A Madrid, Musetti ha vinto contro Griekspoor con i punteggi di 6-4 e 7-5, proseguendo nel torneo. Nel frattempo, Cobbol e Darderi hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite. Musetti si prepara ora a sfidare Jiri Lehecka, mentre Sinner aspetta Elmer Moller per i prossimi ottavi. La competizione continua con diversi italiani ancora in corsa.

? Cosa sapere Musetti batte Griekspoor 6-4 7-5 a Madrid, Cobbol e Darderi vincono i loro incontri.. L'azzurro Musetti affronta Jiri Lehecka mentre Sinner attende Elmer Moller per gli ottavi.. Musetti vince 6-4 7-5 contro Griekspoor a Madrid, mentre Sinner attende Elmer Moller per il turno degli ottavi di finale. Il carrarino, attualmente nona nel ranking mondiale e sesta testa di serie, ha superato l’olandese numero 33 della classifica ATP nella terra battuta della Caja Magica, all’interno del quarto Masters 1000 dell’anno con un montepremi da 8.235.540 euro. Successi azzurri e stop nel doppio femminile. La giornata di domenica 26 aprile vede protagonisti diversi volti del tennis italiano in Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Musetti domina Griekspoor: festa azzurra tra Cobbol e Darderi Notizie correlate Musetti sfida Griekspoor a Madrid: l’azzurro punta al rilancio? Cosa sapere Musetti sfida Griekspoor oggi alle 11:00 allo Stadio Manolo Santana di Madrid. Musetti vola agli ottavi: battuto Griekspoor in due set a MadridIl cammino sulla terra rossa prosegue con convinzione e qualità, in una giornata che ha confermato solidità e crescita. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Musetti deve sfatare il tabù Griekspoor per avanzare a Madrid: i precedenti; Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 7-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match solido dell’azzurro che vola agli ottavi di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SIEGEMUND/ZVORANEVA NON PRIMA DELLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON ... oasport.it Musetti agli ottavi a Madrid: Griekspoor battuto in due setContinua il percorso immacolato di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Il toscano batte in due set anche l'olandese Girekspoor in un'ora e 40 con il punteggio di 6-4 7-5. Agli ottavi Lorenzo ... gazzetta.it #Musetti batte #Griekspoor e vola agli ottavi di Madrid: chi affronterà. #Errani- #Paolini eliminate nel doppio x.com Sinner in campo contro Moller: in palio gli ottavi a Madrid. La diretta in tempo reale - facebook.com facebook