Ultimate Frisbee la scalata di David Barzasi in Europa

Il 24enne di origini orobiche ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera nell'Ultimate Frisbee, uno sport che si basa sul rispetto reciproco tra i giocatori. Dopo aver iniziato a praticarlo in Italia, ha partecipato a numerosi tornei europei, arrivando a conquistare il titolo continentale. La sua esperienza rappresenta una testimonianza della crescita di questa disciplina nel continente e delle competizioni che si svolgono a livello europeo.

Articolo. Il 24enne orobico racconta uno sport fondato sul rispetto e la sua scalata fino al titolo europeo con i Mooncatchers Quando pensiamo al frisbee, la prima immagine che ci viene in mente è quella di un disco di plastica che vola su un campo d’erba verde o su una spiaggia sabbiosa degli Stati Uniti, con qualcuno che si lancia con uno scatto felino per afferrarlo al volo. Si tratta però solo di una parte di ciò che il frisbee può diventare e, soprattutto, non rappresenta pienamente la disciplina che ci sta dietro. Alle spalle di quel disco, tanto singolare quanto apparentemente semplice da usare, c’è una preparazione fisica adeguata e, in particolare, allenamenti continui per migliorare la presa e gestire il lancio nel modo più efficace possibile, con l’obiettivo di andare in meta.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ultimate Frisbee, la scalata di David Barzasi in Europa Ultimate Frisbee, buon debutto per i giovani del 45 Giri Forlì: a Parma due vittorie nella prima tappa tricolorePer l’occasione la formazione forlivese si è presentata in campo con un gemellaggio con la squadra di Parma Voladora, dando vita alla compagine “Vola... La scalata all’Europa. Atalanta, due colpi. Lazio ko: sesto postodi Fabrizio Carcano L’Atalanta vince nel deserto dell’Olimpico, piegando la Lazio per 2-0, e si riprende il sesto posto, scavalcando momentaneamente...