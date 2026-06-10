SONDAGGIO - Giorgia Meloni esclude la patrimoniale | sei d' accordo con la premier?

La premier ha dichiarato di escludere l’introduzione di una patrimoniale, suscitando reazioni contrastanti. La discussione si concentra sul tema della tassazione e delle politiche fiscali, con alcune forze politiche e rappresentanti di categoria che si sono espressi a favore o contro questa posizione. La discussione pubblica si concentra sulla possibilità di modificare il sistema fiscale senza adottare nuove imposte patrimoniali.

Il dibattito sul fisco in Italia è tornato ad accendersi dopo le nette dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul palco dell’Assemblea di Confcommercio. La premier ha blindato la linea economica del Governo, bocciando senza appello l’ipotesi di una tassa patrimoniale ventilata da diversi esponenti del centrosinistra per redistribuire la ricchezza nazionale. “Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, dopo decenni di lavoro e sacrifici”, ha contraccaccato la leader di Fratelli d’Italia, promettendo invece nuovi sforzi legislativi per alleggerire il carico fiscale che grava sul ceto medio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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