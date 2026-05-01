AGI - "Nutriamo l'inclusione". Giorgia Meloni sceglie di indossare il motto di PizzAut nel giorno della festa dei lavoratori. Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro, tre giorni fa, la premier decide di celebrare il primo maggio con una "visita privata" al ristorante di Monza che impiega interamente ragazzi autistici favorendone l'assunzione di responsabilità e l' autonomia. Il progetto è a cura della onlus fondata nel 2017 da Nico Acampora che ha avuto l'intuizione di aprire la prima pizzeria nel 2021 a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, e poi quella di Monza, due anni dopo, inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La premier Giorgia Meloni da PizzAut con i lavoratori 'esclusi'

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