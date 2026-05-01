La premier Giorgia Meloni da PizzAut con i lavoratori ' esclusi'

Da agi.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Nutriamo l'inclusione".  Giorgia Meloni  sceglie di indossare il motto di  PizzAut  nel giorno della  festa dei lavoratori. Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del  decreto Lavoro, tre giorni fa, la premier decide di celebrare il  primo maggio  con una "visita privata" al ristorante di Monza che impiega interamente  ragazzi autistici  favorendone l'assunzione di  responsabilità  e l' autonomia. Il progetto è a cura della  onlus  fondata nel 2017 da  Nico Acampora  che ha avuto l'intuizione di aprire la prima pizzeria nel 2021 a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, e poi quella di Monza, due anni dopo, inaugurata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Agi.it

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