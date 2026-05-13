In un recente sondaggio, si è discusso nuovamente della possibilità di installare centrali nucleari in Italia. La premier ha ripreso l’argomento, chiedendo direttamente ai cittadini se sono favorevoli a questa scelta. La domanda riguarda l’eventuale presenza di impianti di energia nucleare nel territorio nazionale, lasciando aperta la discussione su un tema che coinvolge politica, sicurezza e ambiente.

Giorgia Meloni torna a parlare di energia nucleare. Mercoledì 13 maggio, durante il question time al Senato, ha risposto all’interrogazione di Carlo Calenda, leader di Azione, sull’istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. La premier, in Aula, ha annunciato “che entro l’estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia”. E voi cosa ne pensate? Sareste d’accordo ad avere centrali nucleari in Italia? Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - SONDAGGIO - Giorgia Meloni torna a parlare di energia nucleare: saresti d'accordo ad avere centrali in Italia?

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