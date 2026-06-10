Il portiere argentino, noto per la sua somiglianza a un personaggio di cartone animato, è stato al centro di curiosità, tra cui il valore di 20mila sterline pagato per un cane e il suo rapporto con uno psicologo durante le partite. Questi dettagli sono stati condivisi in un video che approfondisce aspetti meno noti della sua vita. Attualmente, è considerato un obiettivo di mercato per la porta di una squadra di calcio italiana.

di Marco Baridon Alla scoperta di Dibu Martinez, il principale obiettivo per la porta della Juventus. Cinque curiosità che (forse) non sapete di lui. Ecco 5 curiosità sul principale obiettivo della Juventus per la porta, Dibu Martinez, che forse non conoscete. L’ultima è la mia preferita. L’origine di un soprannome iconico. Iniziamo svelando un divertente aneddoto d’oltreoceano. M olti pensano che il suo celebre pseudonimo sia legato al nome Emiliano, ma la realtà è ben diversa. Il brand Dibu Martinez nasce nei campi giovanili dell’Independiente. All’epoca, il piccolo calciatore aveva i capelli rossi e il viso tempestato di lentiggini, dettagli che ricordavano incredibilmente il protagonista di un noto cartone animato della serie tv argentina Mi familia es un dibujo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Somiglianza da cartone animato, 20mila sterline per un cane, lo psicologo per i rigori…5 curiosità che (forse) non conoscete sul Dibu Martinez! – VIDEO di Marco Baridon

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