solo loro due maria de filippi in vacanza a ibiza con una persona speciale

Maria De Filippi è in vacanza alle Baleari, precisamente a Ibiza, accompagnata da una persona che definisce molto speciale. La conduttrice è stata vista in compagnia di questa persona durante il soggiorno, senza altri presenti. La notizia è stata pubblicata da un settimanale di gossip. La vacanza sembra essere dedicata al relax e alla compagnia di questa persona. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su l’identità o il motivo della presenza di questa persona.

Maria De Filippi in vacanza alle Baleari per un pò di relax: con lei una persona molto speciale. Dopo una stagione televisiva lunga e impegnativa, Maria De Filippi si sta godendo un pò di meritato riposo. La conduttrice Mediaset è infatti in vacanza nelle Baleari, precisamente a Ibiza. Con lei qualcuno di molto speciale. Ecco di chi si tratta. E’ stata una stagione televisiva come sempre molto impegnativa per colei che viene da sempre definita come la regina della Tv, ovvero Maria De Filippi, tra “Amici, “Uomini e Donne“, “C’è Posta per Te” e tutto ciò di cui si occupa abitualmente nel mondo dello spettacolo. Quindi, una bella vacanza è quello che ci vuole. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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