Lorenzo Salvetti ha dichiarato che Maria De Filippi è stata una figura materna durante il suo percorso. Dopo aver vinto ad Amici, ha pubblicato l’EP “Stupida Vita” e ha parlato di musica, fragilità e crescita personale. In un’intervista ha anche affermato che la partecipazione a Sanremo dipende dal brano scelto, sottolineando che ci andrebbe solo con il pezzo giusto.

Dopo la vittoria ad Amici, Lorenzo Salvetti si racconta a SuperGuidaTV tra musica, fragilità, crescita personale e sogni futuri. Dall’esperienza a X Factor fino al trionfo nel talent di Canale 5, il giovane cantautore parla del percorso che lo ha portato alla pubblicazione del suo nuovo EP, Stupida Vita. Intervista a Lorenzo Salvetti vincitore di Amici. Nel corso dell’intervista, Lorenzo si apre sul rapporto con Maria De Filippi, sulle difficoltà legate all’esposizione mediatica e sulla necessità di restare autentico in un mondo sempre più dominato dai social. Tra i sogni nel cassetto c’è anche il Festival di Sanremo, ma solo con il brano giusto e sentendosi davvero pronto dal punto di vista psicologico ad affrontare un’esperienza intensa e importante come quella del palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Lorenzo Salvetti, da Amici all’EP “Stupida Vita”: “Maria De Filippi è stata una figura materna. Sanremo? Solo con il pezzo giusto” – Intervista

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Lorenzo Salvetti racconta l'Ep Stupida vita dopo la vittoria di Amici - INTERVISTA

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