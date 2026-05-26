Lorenzo Salvetti da Amici all’EP Stupida Vita | Maria De Filippi è stata una figura materna Sanremo? Solo con il pezzo giusto – Intervista

Da superguidatv.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lorenzo Salvetti ha dichiarato che Maria De Filippi è stata una figura materna durante il suo percorso. Dopo aver vinto ad Amici, ha pubblicato l’EP “Stupida Vita” e ha parlato di musica, fragilità e crescita personale. In un’intervista ha anche affermato che la partecipazione a Sanremo dipende dal brano scelto, sottolineando che ci andrebbe solo con il pezzo giusto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la vittoria ad Amici, Lorenzo Salvetti si racconta a SuperGuidaTV tra musica, fragilità, crescita personale e sogni futuri. Dall’esperienza a X Factor fino al trionfo nel talent di Canale 5, il giovane cantautore parla del percorso che lo ha portato alla pubblicazione del suo nuovo EP, Stupida Vita. Intervista a Lorenzo Salvetti vincitore di Amici. Nel corso dell’intervista, Lorenzo si apre sul rapporto con Maria De Filippi, sulle difficoltà legate all’esposizione mediatica e sulla necessità di restare autentico in un mondo sempre più dominato dai social. Tra i sogni nel cassetto c’è anche il Festival di Sanremo, ma solo con il brano giusto e sentendosi davvero pronto dal punto di vista psicologico ad affrontare un’esperienza intensa e importante come quella del palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

lorenzo salvetti da amici all8217ep stupida vita maria de filippi 232 stata una figura materna sanremo solo con il pezzo giusto 8211 intervista
© Superguidatv.it - Lorenzo Salvetti, da Amici all’EP “Stupida Vita”: “Maria De Filippi è stata una figura materna. Sanremo? Solo con il pezzo giusto” – Intervista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lorenzo Salvetti racconta l'Ep Stupida vita dopo la vittoria di Amici - INTERVISTA

Video Lorenzo Salvetti racconta l'Ep Stupida vita dopo la vittoria di Amici - INTERVISTA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cate Lumina presenta il primo EP “Catalina”: “Amici 25 è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Maria De Filippi mi diceva sempre una cosa importante. Il mio sogno? Un featuring con Rosalía” – Intervista

Temi più discussi: Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026 ed ex finalista di X Factor 2024; Amici 25: vince a sorpresa Lorenzo Salvetti. La finale tra colpi di scena e quell'abbraccio di Maria De Filippi a Emiliano dopo il malore; Amici 25, vince Lorenzo Salvetti: Dedico il premio ai miei genitori, i primi a credere in me, e ai miei amici che mi hanno aiutato a superare momenti un po' brutti; Amici, Lorenzo Salvetti è il vincitore del circuito canto.

lorenzo salvetti lorenzo salvetti da amiciLorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25: Io giovane vecchio? Sorrido. A 18 anni la mia musica va oltre i talentIl cantautore veronese sta portando in giro per l’Italia il nuovo disco ‘Stupida vita’: Sono cresciuto, ho più consapevolezza ... quotidiano.net

lorenzo salvetti lorenzo salvetti da amiciChi è Nicola Salvetti, padre di Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 2026: la famiglia a Verona, il sostegno al figlio e la passione per la musicaNicola Salvetti è il padre di Lorenzo Salvetti, il cantante veronese che ha vinto Amici 2026. Dopo la vittoria del figlio nel talent di Maria De Filippi, il suo nome ha cominciato a incuriosire molti. alphabetcity.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web