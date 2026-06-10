Solo loro due Maria De Filippi a Ibiza | vacanza intensa e in coppia

Da caffeinamagazine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Maria De Filippi è stata avvistata a Ibiza insieme a un’altra persona. La conduttrice ha trascorso alcuni giorni in vacanza, principalmente in compagnia di questa stessa persona. La loro presenza è stata segnalata in diverse occasioni sull’isola, dove hanno condiviso momenti di relax e convivialità. La vacanza si è svolta in modo riservato, lontano dai riflettori e dai media. La notizia si concentra sulle immagini e sui dettagli delle giornate trascorse insieme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per gran parte dell’anno è una delle presenze più costanti e riconoscibili della televisione italiana. Tra studi televisivi, registrazioni e produzioni che macinano ascolti record, il pubblico è abituato a vederla sempre al centro della scena. Per questo motivo, quando viene immortalata lontano dalle telecamere e dagli impegni professionali, l’attenzione cresce immediatamente. Negli ultimi giorni la celebre conduttrice si è concessa una pausa all’insegna della tranquillità, scegliendo di allontanarsi per qualche giorno dai ritmi frenetici del lavoro. Niente set televisivi, riunioni o prove, ma sole, relax e momenti condivisi con una delle persone più importanti della sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

solo loro due maria de filippi a ibiza vacanza intensa e in coppia
© Caffeinamagazine.it - “Solo loro due”. Maria De Filippi a Ibiza: vacanza intensa e in coppia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lorenzo Salvetti, da Amici all’EP “Stupida Vita”: “Maria De Filippi è stata una figura materna. Sanremo? Solo con il pezzo giusto” – IntervistaLorenzo Salvetti ha dichiarato che Maria De Filippi è stata una figura materna durante il suo percorso.

Temi più discussi: Amici 26, Noemi nuova prof di canto? Maria De Filippi studia il colpo perfetto dopo il calo degli ascolti; Il Sanremo 2027 di Stefano De Martino: Maria De Filippi al suo fianco, addio alle cover e focus su Eurovision; Stasera in tv (6 giugno), l'omaggio da brividi a Pino Daniele su Rai 1, Canale 5 ripesca Paolo Bonolis; Cinzia Paolini di Uomini e Donne si è diplomata | L’inaspettato messaggio a Maria De Filippi: Grazie.

maria de filippi solo loro due mariaMaria De Filippi a Ibiza con il figlio Gabriele: Solo loro due e il silenzio. Il racconto della vacanzaSolo tre giorni, ma intensi. L'amata conduttrice e il viaggio senza collaboratori. Un unico desiderio: trascorrere del tempo con l'amato figlio ... today.it

maria de filippi solo loro due mariaMaria De Filippi in vacanza con l’uomo della sua vita in una meta per lei impensabile, tutti i dettagliMaria De Filippi paparazzata nell'isola delle Baleari con l'uomo della sua vita, Gabriele, il figlio adottato con Maurizio Costanzo ... gossipetv.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web