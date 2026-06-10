Maria De Filippi è stata vista a Ibiza in compagnia di una sola persona, lontano da altri. La conduttrice è apparsa senza altri ospiti o amici nelle foto pubblicate, mentre si trovava sull’isola. La vacanza è durata alcuni giorni e sono state immortalate mentre passeggiavano insieme in luoghi pubblici. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva le immagini diffuse sui social.

Per gran parte dell’anno è una delle presenze più costanti e riconoscibili della televisione italiana. Tra studi televisivi, registrazioni e produzioni che macinano ascolti record, il pubblico è abituato a vederla sempre al centro della scena. Per questo motivo, quando viene immortalata lontano dalle telecamere e dagli impegni professionali, l’attenzione cresce immediatamente. Negli ultimi giorni la celebre conduttrice si è concessa una pausa all’insegna della tranquillità, scegliendo di allontanarsi per qualche giorno dai ritmi frenetici del lavoro. Niente set televisivi, riunioni o prove, ma sole, relax e momenti condivisi con una delle persone più importanti della sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

© Thesocialpost.it - “Solo loro due, lontani da tutti”. Maria De Filippi a Ibiza: con chi è in vacanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fiorello chiama Fabrizio Corona in diretta RAI: la telefonata che spiazza tutti | Video virale

Notizie e thread social correlati

“Solo loro due”, Maria De Filippi in vacanza a Ibiza con una persona specialeMaria De Filippi è in vacanza alle Baleari, precisamente a Ibiza, accompagnata da una persona che definisce molto speciale.

Leggi anche: “Solo loro due”. Maria De Filippi a Ibiza: vacanza intensa e in coppia

Temi più discussi: Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, il romantico rinnovo delle promesse a Palermo: Ci sposeremmo altre 10 volte; In simbiosi con lui. Maria De Filippi, sorpresa lontano dagli studi tv; Maria De Filippi, cosa fa davvero lontano dalla tv: il video lascia tutti a bocca aperta; Cristiana Anania rilancia le accuse contro Ernesto Passaro: la replica infiamma il web -.

Solo loro due, Maria De Filippi in vacanza a Ibiza con una persona specialeMaria De Filippi in vacanza alle Baleari per un pò di relax: con lei una persona molto speciale. Dopo una stagione televisiva lunga e impegnativa, Maria De Filippi si sta godendo un pò di meritato rip ... novella2000.it

Maria De Filippi a Ibiza con il figlio Gabriele: Solo loro due e il silenzio. Il racconto della vacanzaSolo tre giorni, ma intensi. L'amata conduttrice e il viaggio senza collaboratori. Un unico desiderio: trascorrere del tempo con l'amato figlio ... today.it