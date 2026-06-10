Solo loro due lontani da tutti Maria De Filippi a Ibiza | con chi è in vacanza

Da thesocialpost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria De Filippi è stata vista a Ibiza in compagnia di una sola persona, lontano da altri. La conduttrice è apparsa senza altri ospiti o amici nelle foto pubblicate, mentre si trovava sull’isola. La vacanza è durata alcuni giorni e sono state immortalate mentre passeggiavano insieme in luoghi pubblici. La scena ha attirato l’attenzione di chi seguiva le immagini diffuse sui social.

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Per gran parte dell’anno è una delle presenze più costanti e riconoscibili della televisione italiana. Tra studi televisivi, registrazioni e produzioni che macinano ascolti record, il pubblico è abituato a vederla sempre al centro della scena. Per questo motivo, quando viene immortalata lontano dalle telecamere e dagli impegni professionali, l’attenzione cresce immediatamente. Negli ultimi giorni la celebre conduttrice si è concessa una pausa all’insegna della tranquillità, scegliendo di allontanarsi per qualche giorno dai ritmi frenetici del lavoro. Niente set televisivi, riunioni o prove, ma sole, relax e momenti condivisi con una delle persone più importanti della sua vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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