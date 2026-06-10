Pina Picierno ha annunciato l’uscita dal Pd, suscitando reazioni contrastanti tra i sostenitori di sinistra. La decisione ha acceso discussioni sulla tenuta del fronte progressista e sulla sua compattezza. La deputata europea ha comunicato la scelta attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblici. La reazione di alcuni esponenti politici e militanti si è divisa tra chi vede una possibile frattura e chi interpreta il gesto come un segnale di disagio interno.

L’addio al Pd di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e vessillifera dei “riformisti” (la versione politica del Sarchiapone, tutti ne parlano, nessuno l’ha mai visto), ha innescato un doppio standard di commenti e una polemica che definisce una volta di più l’accorante vacuità del personaggio e, purtroppo anche la debolezza della sinistra italiana, altra e differente versione di un Sarchiapone che annaspa alla ricerca di sé stesso. Giubilo e sollievo da parte dei tanti che non sopportavano gli attacchi reiterati della Picierno alla segretaria Schlein, il suo aperto parteggiare per la guerra in Ucraina, l’appoggio entusiasta ad Israele, concentrato nella sedicente “sinistra per Israele” con Fassino e Fiano, Delrio e Gori e l’intera compagnia di giro che infesta da destra gli equilibri interni del partito democratico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sollievo o scisma? Le reazioni all’uscita di Pina Picierno dal Pd mostrano quant’è debole la sinistra

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