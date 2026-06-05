Facciamoci due domande se la disperazione per l’uscita di Picierno dal Pd viene quasi tutta da destra
Una figura politica ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico, suscitando reazioni che, in larga parte, provengono da esponenti di destra. La notizia ha generato commenti e analisi che molti definiscono ironici o caricaturali. La stampa e alcuni commentatori hanno espresso giudizi che sono stati interpretati come divertenti o esagerati. La vicenda ha attirato l’attenzione per le reazioni contrastanti e il tono spesso sarcastico con cui è stata trattata.
di Serena Poli Le vette di comicità involontaria che ci stanno regalando stampa e commentatori per l’uscita di Pina Picierno dal Pd riconciliano con il mondo. Gli aggettivi che accompagnano i commenti sono da lutto nazionale: drammatica uscita, coraggiosa, una lezione di dignità, se ne va per non rinunciare ai propri valori. Il Foglio (quotidiano che le dedica tre pagine di intervista) titola Picierno contesa dopo l’addio al PD. Contesa, certo, da chi spera di imbarcare un portatore sano di voti: vedremo cosa resterà tolto il simbolo del partito. L’unica costante di questa vicenda è la disperazione degli ambidestri: quelli di destra che scrivono da sinistra e viceversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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